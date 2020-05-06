XSPORT показывает устойчивые показатели роста, несмотря на пандемию

Пандемия коронавируса и всемирный карантин практически полностью остановили все спортивные события.

Пилоты Формулы 1 и футболисты соревнуются между собой в симуляторах, а все спортивные болельщики с нетерпением ждут возобновления хотя бы каких-то турниров. Но кто сказал, что карантин должен остановить работу спортивных телеканалов?

Мы рады вам сообщить, что в апреле месяце был установлен рекорд телеканала XSPORT по цифрам смотрения среди аудитории мужчин от 18 до 54 лет! В среднем, за месяц в прямом эфире среди этой аудитории рейтинг составил 0,11, а доля смотрения - 0,82. При этом, пик активности пришелся на 09.04 (рейтинг - 0,18, доля - 1,52), 19.04 (рейтинг - 0,20, доля - 1,11) и 29.04 (рейтинг - 0,15, доля - 1,33).

“В текущем году телеканал успешно продолжает свою стратегию популяризации украинского и международного спорта.Популярность нашего контента у украинского зрителя растет. Это подтверждают данные компании "Nielsen". А это значит, что мы выбрали правильное направление и методологию. Мы стремительно приближаемся к первой десятке рейтинга телеканалов по нашей целевой аудитории”, - отметил директор телеканала Олег Шадрунов.

Он также подчеркнул, что устойчивый рост популярности демонстрирует не только телеканал: “Также радуют и показатели портала xsport.ua, который уже вошел в топ-5 самых популярных спортивных изданий Украины, а аудитория наших социальных сетей уже перевалила за 0,5 миллиона подписчиков.

Телеканал XSPORT – всеукраинский канал, посвященный спорту и здоровому образу жизни. Телеканал осуществляет круглосуточное вещание, доступен пользователям спутникового ТВ, цифрового Т2, а также в кабельных сетях и IPTV-платформах. Онлайн вещание канала на портале XSPORT.ua доступно на любом устройстве в любой точке планеты.

В программной линейке телеканала XSPORT: