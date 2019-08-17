Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, баллотирующийся в Госдуму от партии Путина "Единая Россия, не указал в декларации активы на сумму более 13 млн рублей.

Шипулин владеет 50 структурированными нотами "Коммерцбанк АГ" на общую сумму 3 642 180 рублей, 10 тысячами облигаций ПАО "Сбербанк" на общую сумму 10 млн рублей, а также имеет вклад в ПАО Банк "ФК Открытие" на сумму 2316,17 рублей.

Такое действие со стороны кандидата в депутаты вызвало бурную реакцию со стороны болельщиков. Фанаты называют Антона мошенником, поступок позорным, и интересуются, как это вяжется с предвыборными слоганами спортcмена, которые написаны на его агитмашине.

"Настоящий депутат, еще не выбрали , а уже активы скрывает. Плавно вольётся в дружную семью думцев, уже свой", - пишут юзеры.

Не обошли своим вниманием пользователи и партию, от которой баллотируется биатлонист.

"Настоящий Единорос!", "Типичный путинтимовец", - макают в грязь партию Путина комментаторы.

Новости Шипулин отказался от сборной России

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Шипулин, завершивший карьеру в декабре прошлого года, официально объявил о желании стать депутатом Госдумы от пропутинской "Единой России".

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова назвала Антона предателем.

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