Появилась информация по матчу Швейцария – Украина: спортивные итоги 20 ноября

Максим Иншаков Спорт 09:25, 21.11.2020 Обновлено: 09:25, 21.11.2020

СМИ сообщили о новых сроках рассмотрения матча Швейцария – Украина в УЕФА, а Румынии футболист забил фантастический гол ударом пяткой через себя.

Кроме того, врач, отменивший матч Швейцария – Украина, ранее разрешил играть клубам с COVID-19 и "Динамо" лишилось 15 футболистов перед матчем УПЛ

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 20 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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