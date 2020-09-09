Поветкин о протестах в Беларуси: хотят поссорить народы братские, что уже сделали с Украиной

Михаил Морозов Спорт 11:08, 9.09.2020 Обновлено: 11:10, 9.09.2020

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин заявил, что протесты в Беларуси начались в результате постороннего вмешательства, вспомнив Украину.

"Я не на таком высоком уровне, чтобы это правильно понимать, наверное. Но я считаю, что чье-то вмешательство там есть. Не просто так. Они хотят поссорить народы братские, что они уже сделали с Украиной. Как при революции – брат против брата шел, а отец против сына", – рассказал россиянин в интервью на YouTube-канале Metametrica.

Он также выразил надежду на то, что президенту Беларуси Александру Лукашенко удастся удержать свой пост.

"Я надеюсь, все-таки, что Лукашенко все удержит. Он человек сильный, волевой. Я ездил в Беларусь. Я посмотрел и увидел нормальных, добрых, спокойных людей. Ни одного кипиша. Пьяных особо я не видел. Хорошая, нормальная страна. Как у них чистенько, какие у них колхозы и огороды", – добавил Поветкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский призер по фристайлу из Беларуси Дмитрий Дащинский заявил, что российские СМИ пытаются разделить его народ.

Комментировать
Спорт

Смотрите также

Воин ВСУ погиб с письмом дочери возле сердца: трогательное фото

Украина попрощалась с погибшими в "перемирие" Героями ВСУ. Фото и видео

Террористы Пушилина отменили "наступление" и потребовали созвать ТКГ

Зеленский – о срыве перемирия на Донбассе: у нас нет остановки на пути к прекращению войны

В Украине за сутки – более 2,5 тыс. больных COVID-19: статистика Минздрава на 9 сентября