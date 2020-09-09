Поветкин о протестах в Беларуси: хотят поссорить народы братские, что уже сделали с Украиной

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин заявил, что протесты в Беларуси начались в результате постороннего вмешательства, вспомнив Украину.

"Я не на таком высоком уровне, чтобы это правильно понимать, наверное. Но я считаю, что чье-то вмешательство там есть. Не просто так. Они хотят поссорить народы братские, что они уже сделали с Украиной. Как при революции – брат против брата шел, а отец против сына", – рассказал россиянин в интервью на YouTube-канале Metametrica.

Он также выразил надежду на то, что президенту Беларуси Александру Лукашенко удастся удержать свой пост.

"Я надеюсь, все-таки, что Лукашенко все удержит. Он человек сильный, волевой. Я ездил в Беларусь. Я посмотрел и увидел нормальных, добрых, спокойных людей. Ни одного кипиша. Пьяных особо я не видел. Хорошая, нормальная страна. Как у них чистенько, какие у них колхозы и огороды", – добавил Поветкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский призер по фристайлу из Беларуси Дмитрий Дащинский заявил, что российские СМИ пытаются разделить его народ.