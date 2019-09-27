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27 сентября • обновлено в 18:42
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"Порвите и спустите!" Владимир Кличко взорвался гневным заявлением

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Легендарный Владимир Кличко резко высказался относительно инициативы президента Федерации бокса Украину Владимира Продивуса ликвидировать профессиональный бокс в стране.

По словам прославленного чемпиона, такой шаг негативно скажется на будущем этого вида спорта.

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Владимир Кличко

Владимир Кличко

"Братство Кличко"

"Я за развитие, синергию, но не запрет спорта, который дает возможность спортсменам прославлять Украину, популяризировать наш гимн и флаг. Вы, пан Продивус, можете такое сделать? Вы хотите лишить нас, украинцев, такой возможности?! Хотите забрать перспективу в жизни и самореализацию у девчонок и мальчишек?! Чтобы такое не произошло – порвите ваше заявление и спустите его в воду вместе с вашими мыслями об этом!" – заявил Кличко.

Владимир объяснил, что профессиональный бокс предоставляет спортсменам возможность развивать различные навыки.

"Порвите и спустите!" Владимир Кличко взорвался гневным заявлением

"Порвите и спустите!" Владимир Кличко взорвался гневным заявлением

"В профессиональном спорте ты за все отвечаешь сам. За выбор наставника, место и время проведения тренировочного сбора, подбор экипировки или спарринг-партнеров. Ты становишься кузнецом своего спортивного счастья. И если любительский бокс научил меня дисциплине, то профессиональный – ответственности. Причем – в самом широком смысле этого слова: ответственности за свои поступки и решения, перед командой и людьми, с которыми ты работаешь. А еще он дал понять: если ты уверен в правильности выбранного пути, то должен идти к своей цели, преодолевая все препятствия и вызовы", – отметил бывший чемпион мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко высказался о слухах о своем возвращении на профессиональный ринг.

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Владимир Кличко
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Шпиталева Людмила
Шпиталева Людмила
Так тримати, пане Володимире! Українці підтримують Вашу думку і пишаються здобутками видатних боксерів України, які відкрили для світу УКРАЇНУ! СЛАВА УКРАЇНІ!
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bregovich mark
bregovich mark
Зе-реформы.!!!!!
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