Легендарный Владимир Кличко резко высказался относительно инициативы президента Федерации бокса Украину Владимира Продивуса ликвидировать профессиональный бокс в стране.

По словам прославленного чемпиона, такой шаг негативно скажется на будущем этого вида спорта.

Владимир Кличко "Братство Кличко"

"Я за развитие, синергию, но не запрет спорта, который дает возможность спортсменам прославлять Украину, популяризировать наш гимн и флаг. Вы, пан Продивус, можете такое сделать? Вы хотите лишить нас, украинцев, такой возможности?! Хотите забрать перспективу в жизни и самореализацию у девчонок и мальчишек?! Чтобы такое не произошло – порвите ваше заявление и спустите его в воду вместе с вашими мыслями об этом!" – заявил Кличко.

Владимир объяснил, что профессиональный бокс предоставляет спортсменам возможность развивать различные навыки.

"В профессиональном спорте ты за все отвечаешь сам. За выбор наставника, место и время проведения тренировочного сбора, подбор экипировки или спарринг-партнеров. Ты становишься кузнецом своего спортивного счастья. И если любительский бокс научил меня дисциплине, то профессиональный – ответственности. Причем – в самом широком смысле этого слова: ответственности за свои поступки и решения, перед командой и людьми, с которыми ты работаешь. А еще он дал понять: если ты уверен в правильности выбранного пути, то должен идти к своей цели, преодолевая все препятствия и вызовы", – отметил бывший чемпион мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко высказался о слухах о своем возвращении на профессиональный ринг.

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