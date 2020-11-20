Популярная фитнес-модель снялась полуобнаженной и озадачила поклонников

Популярная колумбийская фитнес-модель Аньела Сагра порадовала поклонников серией соблазнительных снимков.

У себя в Instagram, на который подписались более 12 млн человек, спортсменка опубликовала фото, на которых она позирует в трусах и расстегнутой рубашке, под которой нет бюстгальтера. Сагра прикрыла обнаженную грудь руками и попросила фанатов выбрать кадр, который понравился им больше всего.

Многие пользователи засыпали колумбийку комплиментами, назвав ее тело идеальным, но не смогли выбрать лучший снимок. Из тех, кто все же сумел определиться, большинство отдали свой голос за второе, четвертое и пятое фото.

Отметим, что до начала занятий фитнесом Сагра училась на дизайнера и работала моделью, однако решила сконцентрироваться на спорте.

Как сообщал OBOZREVATEL, костариканская фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлес.