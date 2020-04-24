Главная Новости
24 апреля • обновлено в 10:05
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости спорта

"Поплеваться в экран": экс-игрок сборной Украины Левченко жестко раскритиковал Алиева

1.2т
Читать материал на украинском

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко критично высказался о YouTube-канале экс-игрока киевского "Динамо" Александра Алиева и объяснил, почему люди его смотрят.

"Есть определенная структура хайпа. Люди косвенно сравнивают себя: "Ой, какой же придурок. Зачем он это сказал". Естественно, ты продолжаешь это смотреть. Это как какой-то "Дом-2". Ты хочешь смотреть такой треш, сравнивать себя и чувствовать себя лучше", – поделился мнением Левченко в интервью изданию Tribuna.

Евгений Левченко

Евгений Левченко

Динамо Киев от Шурика

Он заявил, что не смотрит подобный контент, так как он не несет никакого позитива или информации.

“Если этот канал или любой другой блог несет позитив или информацию, то его смотреть нужно. А если он ничего не несет, это просто треш – для меня это пустая трата времени. Просто люди иногда хотят разгрузиться, посмотреть, сравнить и поплеваться в экран”, – добавил экс-футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Левченко рассказал, почему Владимир Зеленский не сумел ничего изменить в Украине.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Александр Алиев Евгений Левченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • В Италии впервые с начала пандемии за сутки вылечилось больше людей, чем заразилось.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Россия стала второй в мире по количеству новых зараженных COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Imperial
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
Red Canids
VS
Isurus
Победа Red Canids
1.57 Сделать ставку
Godsent
VS
G2
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Dignitas
VS
Heretics
Победа Heretics
1.87 Сделать ставку
FaZe
VS
North
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Слуцк
VS
Белшина
Победа Слуцка
1.76 Сделать ставку
Торпедо-БелАЗ
VS
Рух
Тотал меньше 2
1.79 Сделать ставку
Ислочь
VS
Витебск
Обе забьют
2.14 Сделать ставку
Милевский получит Золотой мяч в 2021 году
100.00 Сделать ставку
В Украине новорожденного ребенка назовут именем «Ковид» до 31.12.20
3.00 Сделать ставку