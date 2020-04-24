Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко критично высказался о YouTube-канале экс-игрока киевского "Динамо" Александра Алиева и объяснил, почему люди его смотрят.

"Есть определенная структура хайпа. Люди косвенно сравнивают себя: "Ой, какой же придурок. Зачем он это сказал". Естественно, ты продолжаешь это смотреть. Это как какой-то "Дом-2". Ты хочешь смотреть такой треш, сравнивать себя и чувствовать себя лучше", – поделился мнением Левченко в интервью изданию Tribuna.

Евгений Левченко Динамо Киев от Шурика

Он заявил, что не смотрит подобный контент, так как он не несет никакого позитива или информации.

“Если этот канал или любой другой блог несет позитив или информацию, то его смотреть нужно. А если он ничего не несет, это просто треш – для меня это пустая трата времени. Просто люди иногда хотят разгрузиться, посмотреть, сравнить и поплеваться в экран”, – добавил экс-футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Левченко рассказал, почему Владимир Зеленский не сумел ничего изменить в Украине.

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