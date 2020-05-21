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21 мая • обновлено в 15:31
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"Получить по морде": Грицай объяснил, почему бросил вызов Усику

  • Александр Усик записал видео, на котором демонстративно нокаутирует "диванного эксперта" за критику в свой адрес

  • Богдан Грицай принял этот вызов и публично обратился к Усику, предложив боксеру принять участие в бое без правил

  • Александр заявил, что согласен встретиться с борцом только в боксерском ринге

  • Грицай записал еще одно обращение, показав клетку, которую он с друзьями собрал для поединка с Усиком

  • Богдан также заявил, что готов простить боксера, если он запишет официальное обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором потребует вывести войска из украинских Крыма и Донбасса

2.3т
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Украинский борец Богдан Грицай бросил вызов боксеру Александру Усику, чтобы "показать, что за пророссийскую позицию можно получить по морде".

"Я это делаю не ради денег. Для меня это отъемлемая часть. Это не ради каких-то долларов. Я хочу показать, что за пророссийскую позицию можно получить по морде. Я хочу публично показать, что не все спортсмены ва*ники. Многие пишут: "спортсмены – с ними все понятно, у них нет головы". Есть в Украине нормальные спортсмены-патриоты, которые могут дать отпор", – сказал Грицай в эксклюзивном интервью изданию OBOZREVATEL.

Богдан Грицай

Богдан Грицай

Он отметил, что многие люди оценили его поступок. В частности, борец получил звонок от политического деятеля Юрия Шухевича.

"Пообщались с ним, он мне сказал приятные слова – "Ты достойный сын своей Украины". Мне было очень приятно. Он зарядил меня позитивом. Были звонки, мне присылали много сообщений. Писали и некоторые депутаты. Многие люди поддержали меня", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный украинский пловец Денис Силантьев указал на ошибку Усика в перепалке с Грицаем.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Александр Усик Богдан Грицай
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