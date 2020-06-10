Уголовное производство о расизме на матчи донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" закрыли еще в феврале, сообщила полиция Харьковской области в ответ на запрос Радио Свобода.

"После проведения всех необходимых следственных (розыскных действий) 24 февраля 2020 принято решение о закрытии уголовного производства", - заявили в полиции.

Правоохранители не ответили на вопрос, объявляли ли они кому-то подозрение в рамках этого производства.

Футболисты "Динамо" успокаивают Тайсона ФК "Шахтер"

​ Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября 2019 центральная встреча 14-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" (1:0) ознаменовалась грандиозным скандалом. На последних минутах киевские ультрас стали скандировать расистские речевки в адрес капитана "горняков" Тайсона. Бразилец в ответ показал им средний палец и был удален.

12 ноября нацполиция открыла уголовное дело по факту возможных проявлений расизма

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