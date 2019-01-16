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Поклонники ''заглянули'' под юбку Свитолиной: спортивные итоги 15 января

2.4тЧитать материал на украинском

Фанаты "заглянули" под юбку Свитолиной и стали известны подробности следующего поединка Усика. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 15 января.

Поклонники ''заглянули'' под юбку Свитолиной: спортивные итоги 15 января

Кроме того, футболист сборной Украины унизил российский клуб, а выступление гимнастки заставило зрительниц "почувствовать боль в промежности" Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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