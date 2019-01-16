Поклонники ''заглянули'' под юбку Свитолиной: спортивные итоги 15 января

Фанаты "заглянули" под юбку Свитолиной и стали известны подробности следующего поединка Усика. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 15 января.

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