Почетный президент Lavr Team Юрий Лавренюк о развитии ММА в Украине и о том, почему спорт важен для каждого человека

Многомиллионные гонорары, харизматичные бойцы и поединки, которых ждут и которые обсуждают месяцами. Смешанные единоборства, или коротко – ММА (Mixed martial arts), теперь все более популярные, их телевизионная и онлайн-аудитория стремительно догоняет аудиторию бокса, который еще 10 лет назад считался неоспоримым королем боевых видов спорта. Украинский рынок не остается в стороне – с каждым годом все больше соревнований и спортивных клубов, где тренируются любители, профессионалы, женщины и даже ученики начальной школы.

Как сегодня развивается ММА в Украине, в интервью OBOZREVATEL рассказал Юрий Лавренюк, который еще 12 лет назад стал соучредителем клуба смешанных единоборств Lavr Team и сейчас является его почетным президентом.

Для чего экс-заместителю министра инфраструктуры боевой клуб?

Во-первых, Lavr Team появился задолго до работы в министерстве. Во-вторых, я лично никогда не задавался вопросом, для чего оно мне, потому что было бы странно, если бы я этого не сделал. Еще до службы в МВД я профессионально занимался рукопашным боем. Позже занимал призовые места на соревнованиях среди правоохранителей. Всю жизнь увлекался ММА и, соответственно, пытался привлечь к этому спорту как можно больше друзей и знакомых. С ними мы в свое время и основали клуб.

Когда и как возникла эта идея?

В 2006 году мы создали Коллегию по борьбе с коррупцией и организованной преступностью – ВСК. Это общественное объединение, помогающее правоохранительным органам в раскрытии преступлений, связанных с коррупцией и организованной преступностью. Тогда еще не было закона о защите обличителей и свидетелей, и члены коллегии и их семьи, а также потерпевшие и заявители регулярно получали угрозы, на них оказывали давление и т.д.

Для их безопасности мы создали отдел физзащиты. Здесь работали бывшие сотрудники правоохранительных органов, спецназовцы, спортсмены. Статные ребята сопровождали важных для следствия свидетелей и заявителей, которым угрожали, предотвращали нападения на них. Собственно, так идея и возникла: каждый гражданин имеет право на защиту и самозащиту, следовательно, должен обладать соответствующими знаниями и навыками. Мы захотели сделать эти знания доступными для всех и через год открыли Lavr Team.

Кто ваши воспитанники?

В основном, это любители, те, кто занимается в свое удовольствие. Но есть и профессиональные спортсмены, они тренируются дважды в день по отдельной программе. Тренируются также ветераны и сотрудники правоохранительных органов, спецназовцы. Сейчас думаем над проведением совместных соревнований. Стараемся привлекать к занятиям также молодежь и детей с 7-8 лет.

Это не рано для такого спорта?

Давайте сразу определимся. ММА – это не бои без правил, как некоторые ошибочно полагают. Это боевые искусства, всем известные дисциплины – дзюдо, муай-тай, греко-римская борьба и многие другие. Они полезны для детей не только физическим развитием. Это в каком-то смысле и патриотическое воспитание, ведь у каждого есть шанс стать профессионалом и представлять свое государство в мире.

Во-вторых, когда есть увлечение и жажда спорта, на улицу со всеми побочными последствиями времени не остается. Октагон и маты – лучший предохранитель от алкоголя, сигарет и наркотиков. Когда детям есть где выплеснуть энергию, они не будут искать приключений на улице.

Или будут обучены, физически подготовлены и настроены на приключения?

Ни в коем случае. Собственно, клуб потому и специализируется именно на единоборствах, а не просто на боксе или борьбе. В философии ММА физическая подготовка тесно связана с духовной. Это не о хулиганстве, а наоборот – о выдержке, способности в совершенстве управлять не только своим телом, но и эмоциями.

Вам любой боец ММА скажет, что хорошо тренированный человек никогда не применит профессиональных навыков по отношению к неподготовленному противнику. Мы сейчас не говорим о самообороне. Воспитанники профессиональных тренеров никогда не начнут драку, не будут хвалиться перед девушкой или друзьями. Это совсем другое воспитание и понимание границ приемлемого и дозволенного.

Есть какие-то специальные критерии для начала занятий?

Занимаются все желающие. Единственное требование – сообщить о наличии медицинских противопоказаний. Кто хорошо себя показывает, может защищать честь государства на национальных и международных соревнованиях, но это решает тренер.

Кто из ваших воспитанников достиг лучших результатов?

Боюсь кого-то забыть, поэтому скажу просто: среди наших ребят есть чемпионы мира, Европы и Украины, есть призеры этих чемпионатов, обладатели Кубка Украины по ММА и самбо. Недавно наши ребята в составе сборной команды Киева завоевали "бронзу" на ежегодном Кубке Украины, проходившем в Харькове. Среди знаменитостей в клубе тренируются, например, певцы Сергей Мироненко и Александр Кривошапко.

Саша – победитель четвертого сезона "Битвы". Проекта, где медиаличности соревнуются в боксе. К бою его подготавливал тренер Lavr Team Вахабжан Муратов (1-й вице-президент Федерации смешанных единоборств ММА Украины, главный тренер сборной Украины по смешанным единоборствам ММА. Чемпион мира по боевому самбо среди мастеров, Почетный мастер спорта по боевому самбо, Лучший тренер Федерации боевого самбо 2008 года, судья международной категории - OBOZREVATEL) Мы все поддерживали его, и в финальном поединке он феерически одолел соперника: два нокдауна!

В каких городах работает ассоциация сейчас и планируете ли расширять географию?

Lavr Team объединяет спортивные клубы в Киеве, Умани и Черновцах. Многие клубы в разных городах хотят присоединиться к ассоциации, но у нас довольно жесткие критерии к материально-технической и тренерской базе. Поэтому очень требовательно рассматриваем заявки на вступление. Мы не гонимся за сетью, а работаем над качеством имеющейся базы. Сейчас сосредоточены в основном на столице, потому что здесь больше спортсменов и желающих заниматься, приезжают также из регионов.

Назовете три самые большие проблемы ММА в Украине?

Тренерские кадры, спортивные базы и средства. Всего этого не хватает, и мы стараемся эти проблемы решать на своем уровне. С нами работают очень мощные тренеры, и я считаю это большим достижением. Я уже упоминал о самом опытном – Вахабжане Муратове, с нами также Олег Свистак, Андрей Литвиненко и другие.

Все они – знатоки своего дела. Надеюсь, их воспитанники после завершения профессиональных выступлений продолжат карьеру в качестве тренеров. Не хватает баз, хотя на балансе министерств и той же КГГА много помещений, которые либо простаивают, либо арендуются коммерсантами под офисы. Потребность в помещениях огромная. Ремонты готовы делать за свой счет, главное – подведенные коммуникации.

Спортивные клубы ищут площади, ведут многотомную переписку, выпрашивают, но остаются с этой проблемой один на один.

Третья проблема – деньги. Кто финансирует Lavr Team?

У нас есть постоянные меценаты и спонсоры, с которыми работаем во время соревнований. Клуб был основан совместно с друзьями, поэтому каждый из нас тоже приобщается. После ухода из министерства у меня теперь менее плотный график, я уделяю клубу больше внимания, чаще посещаю тренировки и соревнования. Самые серьезные и первоочередные расходы – участие спортсменов в соревнованиях, форма, спортивное питание, инвентарь.

Весна – самое жаркое время для ММА. К каким соревнованиям готовитесь?

Сейчас как раз формируем команды. Несколько ребят будут выступать на Чемпионате Украины. Планируем организовать соревнования в киевском Дворце спорта. Мой близкий друг, президент федерации ММА в Нью-Йорке, также приглашает на соревнования. Наша задача – определиться, кто готов лететь и выступать на таком уровне. Словом, спортивных планов хватает.

Как соучредитель Lavr Team и отец посоветуйте, чем руководствоваться в выборе клуба ММА для ребенка?

Самое главное, и это касается не только ММА, – тренер. Посетите несколько занятий, посмотрите, как он взаимодействует с детьми. Убедитесь, что у него есть высшее образование по физическому воспитанию, это требование законодательства Украины. Раньше могли тренировать просто мастера спорта, сейчас – дипломированные специалисты.

Узнайте мнение других детей и их родителей, все ли их устраивает, какие есть замечания. И прислушивайтесь к собственному ребенку. У моего 9-летнего сына два тренера – Вахабжан Муратов и я. Мы вместе учим его, чтобы он мог постоять и за себя, и за тех, кто слабее. Когда он повзрослеет, сам будет выбирать, связывать свое будущее с ММА или нет, но такие качества, как мужество и сила характера, еще ни одному парню не помешали.

Как я уже говорил, ММА охватывает много дисциплин – бокс, тхэквондо, джиу-джитсу, вольная борьба, самбо и др. Здесь большое пространство для экспериментов и поиска себя.

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