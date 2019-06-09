Победа Украины вызвала истерику в России: спортивные итоги 8 июня

Украина добыла фантастическую победу в отборе Евро-2020, которая вызвала дикую истерику в Российской Федерации. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 8 июня.

Кроме того, стадион во Львове невероятно исполнил гимн Украины перед матчем с Сербией, а после игры Зинченко впился в шею корреспондентке в прямом эфире. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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