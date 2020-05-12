"По законам войны и улицы": боец АТО Андрей Грачов вызвал на бой Усика

Михаил Морозов Спорт 10:30, 12.05.2020 Обновлено: 10:57, 12.05.2020

Боец АТО из Винницы Андрей Грачов, который является неоднократным призером чемпионатов Украины по дзюдо и самбо, вызвал на поединок боксера Александра Усика.

"Я не так сильно тренируюсь, как когда-то, но я тебе обещаю очень грандиозный бой. Ты и трех минут не выживешь в раунде со мной. И я как ветеран, как боевой офицер, как человек, который всю жизнь в спорте. Я тебе покажу, кто на кого напал и с кем у нас война", – написал Грачов у себя в Facebook.

Андрей Грачов бросил вызов Александру Усику
Bison

Он рассказал, что пережил несколько ранений и потерял очень многих друзей, и заявил, что будет драться с Усиком не по правилам бокса, а "по законам войны и улицы".

"Драться будем по законам войны и улицы – так, как всегда! По правилам бокса ты захотел! На войне нет правил... Там нас ни по одним правилам не считали, там медиков в процент не ставили, а ты захотел по правилам... Я тебя порву на части за три минуты", – подытожил Грачов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик ответил на вызов украинского борца Богдана Грицая, предложив ему поединок по правилам бокса.

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