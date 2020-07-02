По указке сверху: чемпион РФ обвинил Загитову в агитации за поправки в Конституцию

Руслан Жиганшин обвинил Алину Загитову в агитации за поправки в Конституцию (Источник фото - news.sportbox.ru).

Чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин опубликовал у себя в Instagram-сторис фотографию своего бюллетеня, на которой видно, что он проголосовал против поправок в Конституцию РФ.

"Когда не стыдно за свое мнение и не придется закрывать комментарии, как наши доблестные..." – подписал снимок Жиганшин, намекнув на олимпийскую чемпионку из России Алину Загитову, которая ранее опубликовала пост с поддержкой президента РФ Владимира Путина и поправок в Конституцию. Публикация спортсменки собрала много лайков и ни одного комментария, поскольку они были закрыты.

Руслан Жиганшин обвинил Алину Загитову в агитации за поправки в Конституцию Instagram Руслана Жиганшина

Руслан Жиганшин обвинил Алину Загитову в агитации за поправки в Конституцию Instagram Алины Загитовой

Многие пользователи остались недовольны постом Жиганшина и набросились на него в комментариях под последней фотографией, написав: "Человек высказал свое мнение, а не сделал рекламу поправок". На что Жиганшин ответил: "Не свое мнение, а по указке с приложенным текстом".

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне поддержали "обнуление" сроков Путина по итогам голосования за поправки в Конституцию.