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24 апреля • обновлено в 19:10
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"По куполу врежу": Соловьев по-хамски пригрозил расправой Уткину

1.3т
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Российский пропагандист Владимир Соловьев пригрозил физической расправой комментатору Василию Уткину после того, как тот повторно вызвал оппонента на Versus Battle.

Соловьев набросился на спортивного журналиста в прямом эфире своего канала на YouTube.

Василий Уткин и Владимир Соловьев

Василий Уткин и Владимир Соловьев

"Чемпионат"

"Ты, Вася, мерзость. Когда ты в следующий раз подумаешь, чтобы меня на что-то вызвать, знай – когда меня увидишь, тебе никакие вызовы не понадобятся. Поэтому ты, Вася, голову включи. Голову. А то знаешь, вот эта рука может голову... Просто сверху по куполу врежу. Ты, говорят, высокого роста. Ничего, я подпрыгну, я достану. Либо первым ударом тебя загну. Смотри у меня и смотри в оба, озирайся по сторонам. Это тебе, Вася, не языком болтать, это тебе за слова отвечать. Либо извиниться. Это уж выбирай сам", – цитирует Соловьева "Чемпионат".

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети после того, как спортивный комментатор выругался в адрес правительства России, обвинив его в предательстве.

В ответ Соловьев засыпал Уткина оскорбительными высказываниями, вспомнив о столице Украине Киеве.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Василий Уткин Владимир Соловьев
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