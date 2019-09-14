Главная Новости
14 сентября • обновлено в 09:59
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости спорта

Пловчиха надела "голый" купальник и вызвала скандал: спортивные итоги 13 сентября

4.3т Читать материал на украинском

Ломаченко намерен отказаться от чемпионского боя, а пловчиха приоткрыла купальник и вызвала скандал в США. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 13 сентября.

Кроме того, назван соперник победителя реванша Джошуа – Руис и российский боксер умер во время тренировки. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

Пловчиха надела "голый" купальник и вызвала скандал: спортивные итоги 13 сентября

Пловчиха приоткрыла купальник и вызвала скандал в США

Ломаченко намерен отказаться от чемпионского боя

Усика отфутболили: назван соперник победителя реванша Джошуа – Руис

Российский боксер умер во время тренировки

Свитолина совершила грандиозный камбэк на старте турнира в Китае

Драма последних секунд: стало известно, кто сыграет в финале сенсационного ЧМ по баскетболу

Из-за "Майдана": украинская теннисистка не сможет защитить престижный титул

Гол Ярмоленко признали лучшим в Англии

Официально: объявлен самый грандиозный бой года

"Так и не понял..." Алиев, обматеривший полицейских, выступил с заявлением

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Українською мовою буде - плавчиня !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel