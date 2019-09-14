Пловчиха надела "голый" купальник и вызвала скандал: спортивные итоги 13 сентября

Ломаченко намерен отказаться от чемпионского боя, а пловчиха приоткрыла купальник и вызвала скандал в США. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 13 сентября.

Кроме того, назван соперник победителя реванша Джошуа – Руис и российский боксер умер во время тренировки. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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