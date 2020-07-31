СМИ назвали денежные бонусы для Луческу в "Динамо"

Александр Чеканов Футбол 19:22, 31.07.2020 Обновлено: 19:34, 31.07.2020

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу получит серьезные бонусы в случае успешной работы с командой.

Как пишет портал Ziare, зарплата 75-летнего специалиста в столичном клубе составляет 150 тысяч евро в месяц (по другим данным – 100 тыс. – ред.). При этом, если "Динамо" прервет гегемонию донецкого "Шахтера" и выиграет золотые медали национального первенства, то Луческу заработает дополнительный миллион евро.

Кроме того, наставнику предусмотрен бонус за выигрыш Суперкубка Украины, в котором киевляне 25 августа сыграют с донецким "Шахтером". Этот трофей оценен в 50 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис после представления Мирчи Луческу футболистам заявил, что готов поменять всех игроков, если они не добьются успехов с новым тренером.

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