Первый в истории! Определился обладатель "Золотой бутсы"

После того, как форвард ПСЖ Килиан Мбаппе забил всего один гол в ворота "Реймса", стало понятно, что Лионель Месси получит приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов-2018/19.

В зачете претендентов на "Золотую бутсу" число голов умножается на коэффициент, присвоенный тому или иному чемпионату в зависимости от места в рейтинге УЕФА, – 2,0, 1,5 или 1,0. Для испанской Примеры и французской Лиги 1 этот коэффициент равен двум. Значит, Месси набрал в этом сезоне 72 очка (36 голов умножить на два). А у Мбаппе перед матчем заключительного тура было 32 гола и, соответственно, 64 очка, сообщает Советский спорт.

Чтобы догнать Месси, французу в игре с "Реймсом" надо было оформить покер, но он отличился только раз, сократив на 59-й минуте отставание парижан, которые в итоге уступили 1:3. Таким образом, Мбаппе набрал 66 очков и остался на втором месте в европейской гонке бомбардиров. Третьим стал ветеран "Сампдории" Фабио Квальярелла (26 голов в итальянской Серии А без учета воскресного матча с "Ювентусом").

Месси первым в истории завоевал "Золотую бутсу" в трех сезонах подряд. Ранее он брал этот трофей в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах. Никому больше не удавалось выиграть эту награду более двух раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, Месси в декабре прошлого года получил пятую в своей карьере "Золотую бутсу". Таким образом аргентинец обогнал своего конкурента, португальца Криштиану Роналду, на счету которого четыре награды.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!