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Первый бой Усика в супертяжах перенесут: спортивные итоги 23 марта

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Бой Александра Усика не состоится в срок, а в России восхитились сборной Украины по футболу . OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 23 марта.

Кроме того, промоутер анонсировал супербой Усика, осадив Тайсона и украинские футболисты сборной вывели из себя Роналду. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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