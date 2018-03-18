В Пхенчхане завершились Паралимпийские игры-2018

На стадионе Канвондо в южнокорейском городе Пхенчхан состоялась торжественная церемония закрытия XII Паралимпийских зимних игр.
С 9 по 18 марта марта представители из 48 стран разыграли 80 комплектов наград.
Мероприятие началось со специального представления. Также состоялась торжественная церемония передачи "эстафеты" в китайский Пекин, где пройдет Паралимпиада-2022.
Напомним, что сборная Украины завершила выступление на 6-м месте в медальном зачете.
На счету наших спортсменов 22 награды: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.
Церемония закрытия Паралимпиады
Церемония закрытия Паралимпиады
Церемония закрытия Паралимпиады
Церемония закрытия Паралимпиады
Церемония закрытия Паралимпиады
В последний соревновательный день "золото" в смешанной лыжной эстафете взяли Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова.
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