В Пхенчхане завершились Паралимпийские игры-2018

На стадионе Канвондо в южнокорейском городе Пхенчхан состоялась торжественная церемония закрытия XII Паралимпийских зимних игр.

С 9 по 18 марта марта представители из 48 стран разыграли 80 комплектов наград.

Мероприятие началось со специального представления. Также состоялась торжественная церемония передачи "эстафеты" в китайский Пекин, где пройдет Паралимпиада-2022.

Напомним, что сборная Украины завершила выступление на 6-м месте в медальном зачете.

На счету наших спортсменов 22 награды: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

Церемония закрытия Паралимпиады

Церемония закрытия Паралимпиады

Церемония закрытия Паралимпиады

Церемония закрытия Паралимпиады

Церемония закрытия Паралимпиады

В последний соревновательный день "золото" в смешанной лыжной эстафете взяли Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова.