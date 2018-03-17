Украинцы завоевали "серебро" и "бронзу" на Паралимпиаде-2018

Украинские лыжники Григорий Вовчинский и Максим Яровой пополнили медальную копилку нашей страны на Паралимпийских играх-2018.

Они завоевали "серебро" в лыжной гонке на 10 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и "бронзу" в лыжных гонках на 7,5 км, передает официальный сайт соревнований.

Вовчинский отстал от лидера на 8,7 секунд и финишировал со временем 24 минуты 15,5 секунд.

Первую же строчку занял японец Йошиниро Нитта (24:06.8), а третьим финишировал канадец Марк Арендзе (24:27.1).

К слову, на четвертой позиции разместился еще один украинец Игорь Рептюх, который отстал от лидера на 31,1 секунды.

Отметим, что это уже шестая медаль Вовчинского на Паралимпиадах. В Ванкувере-2010 и Сочи-2014 спортсмен выиграл одно "золото" и по два "серебра" и "бронзы".

Григорий Вовчинский facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Максим Яровой завоевал "бронзу" в лыжных гонках на 7,5 км. Это - 21-я медаль Украины на этой Паралимпиаде.

Максим Яровой Facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Отметим, что это вторая награда Ярового в Пхенчхане - ранее он выиграл "золото" на 15-километровке.

На данный момент в активе Украины 21 медаль. Страна занимает пятое место в турнирной таблице.

Партнером паралимпийской сборной Украины является мобильный оператор lifecell.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что россияне устроили провокацию на Паралимпиаде-2018.