Украина завоевала седьмое "золото" Паралимпиады-2018

Сборная Украины триумфально завершила свои выступления на Паралимпийских играх 2018 года. В заключительный день соревнований в южнокорейском Пхенчхане наши лыжники в эстафете завоевали "золото" Паралимпиады.

Победителями и золотыми медалистами в смешанной эстафете 4x2.5 км стали Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова. Украинцы со старта гонки заняли первое место, удерживая его до самого финиша.

В итоге сборная Украины опередила ближайших преследователей сразу на 50 секунд.

Второе место заняла команда Канады, а бронзовые медали достались спортсменам из Германии. Немцы отстали от "кленовых" всего на три секунды.

Это "золото" стало седьмым в копилке Украины на Паралимпиаде-2018. Всего "желто-синие" завоевали в Пхенчхане 22 медали - 7 наивысшей пробы, 7 серебряных и 8 бронзовых.

Отметим, что партнером паралимпийской сборной Украины является мобильный оператор lifecell.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что россияне устроили провокацию на Играх в Пхенчхане во время паралимпийского керлинга.