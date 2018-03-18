Украина завоевала 22 медали на Паралимпиаде

В южнокорейском городе Пхенчхан завершились XII Паралимпийские зимние игры 2018. С 9 по 18 марта представители 49 стран сражались за 80 комплектов наград.

Сборная Украины на Паралимпиаде-2018 была представлена 33 спортсменами, которые выбороли 22 награды: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

В медальном зачете наша страна заняла итоговое шестое место.

"Золото" для нашей страны завоевали:

- Виталий Лукьяненко, в спринте среди мужчин с проблемами зрения.

Виталий Лукьяненко (второй сверху)

- Максим Яровой, в лыжных гонках сидя среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на дистанции 15 километров.

Максим Яровой

- Игорь Рептюх в соревнованиях лыжников на 20-километровой дистанции свободным стилем в классе LW8 (с нарушением зрения).

Игорь Рептюх

- Тарас Радь в биатлонной индивидуальной гонке на дистанции 12,5 км среди сидячих спортсменов.

Тарас Радь

- Оксана Шишкова в индивидуальной гонке по биатлону на дистанции 10 км.

Оксана Шишкова

- Виталий Лукьяненко в индивидуальной гонке на 15 км среди спортсменов с нарушением зрения (класс В1-В3).

Виталий Лукьяненко (второй справа сверху)

- Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова в смешанной лыжной эстафете.

Сборная Украины

Отметим, что партнером паралимпийской сборной Украины является мобильный оператор lifecell.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что на Паралимпиаде-2018 был установлен исторический рекорд, который побил достижение российского Сочи-2014.