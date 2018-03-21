Она – допингистка: в сборной Украины рассказали, как остались без медалей Паралимпиады-2018

Судьи и соперница, ранее подозреваемая в употреблении допинга, помешали украинским паралимпийцам выиграть еще несколько медалей на Играх-2018 в Пхенчхане. Такое мнение озвучил президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

"Против нас снова было судейство. Кроме того, в последний день перед Играми была допущена спортсменка из допингового списка Макларена. Ей достались медали, которые должны были выиграть наши спортсмены. Это не фейр-плей", – цитирует Сушкевича XSPORT.

Сэкономленные в результате этого бюджетные средства глава ПКУ попросил направить на развитие инфраструктуры, учебно-тренировочные сборы паралимпийцев и транспорт для людей с инвалидностью.

Ранее "Обозреватель" сообщал о том, что команда Украины завершила Паралимпийские игры 2018 года на шестом месте в медальном зачете. Всего наши спортсмены выиграли 22 медали – по семь золотых и серебряных, и восемь бронзовых.