Медальный зачет Паралимпиады-2018 на 17 марта

В южнокорейском Пхенчхане завершился восьмой соревновательный день Паралимпийских игр-2018. Украинцы в субботу, 17 марта, пополнили свою копилку двумя медалями.

Григорий Вовчинский завоевал "серебро" в лыжной гонке на 10 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а Максим Яровой "бронзу" в лыжных гонках на 7,5 км.

Всего в активе нашей команды уже 21 награда (6-7-8). Украинская сборная занимает пятое место в медальном зачете.

Уверенное лидерство в списке удерживают американцы с 35 медалями (12-15-8). За ними идут нейтральные паралимпийские атлеты (россияне) – 24 наград (8-10-6).

Отметим, что партнером паралимпийской сборной Украины является мобильный оператор lifecell.

Как сообщал "Обозреватель", российские болельщики устроили провокации на Паралимпиаде-2018, наплевав на запрет МПК.