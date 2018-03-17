Медальный зачет Паралимпиады-2018 на 17 марта

В южнокорейском Пхенчхане завершился восьмой соревновательный день Паралимпийских игр-2018. Украинцы в субботу, 17 марта, пополнили свою копилку двумя медалями.
Григорий Вовчинский завоевал "серебро" в лыжной гонке на 10 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а Максим Яровой "бронзу" в лыжных гонках на 7,5 км.
Всего в активе нашей команды уже 21 награда (6-7-8). Украинская сборная занимает пятое место в медальном зачете.
Уверенное лидерство в списке удерживают американцы с 35 медалями (12-15-8). За ними идут нейтральные паралимпийские атлеты (россияне) – 24 наград (8-10-6).
Отметим, что партнером паралимпийской сборной Украины является мобильный оператор lifecell.
Как сообщал "Обозреватель", российские болельщики устроили провокации на Паралимпиаде-2018, наплевав на запрет МПК.
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