Медальный зачет Паралимпиады-2018 на 15 марта

На зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане в шестой день соревнований не было разыграно ни одного комплекта медалей.

У биатлонистов и сноубордистов день был посвящен тренировкам, а в состязаниях по хоккею и керлингу прошли матчи предварительного этапа.

Таким образом, в медальном зачете по состоянию на 15 марта не произошло никаких изменений. Сборная Украины располагается на пятом месте, имея в активе пять золотых, четыре серебряных и семь бронзовых наград.

Лидируют по-прежнему американцы (8-7-6), в след за которыми идут нейтральные паралимпийские атлеты из России (6-7-4). Замыкает тройку сборная Словакии (8-7-6).

Вашему вниманию полный медальный зачет Паралимпиады-2018.

Отметим, что партнером паралимпийской сборной Украины является мобильный оператор lifecell.

Как сообщал "Обозреватель", российские болельщики устроили провокацию во время соревнований на Паралимпийских играх в Пхенчхане.