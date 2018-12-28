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Юрий Юрченко
Юрий Юрченко
Авокат, спортивный менеджерВсе статьи автора

Палаци спорту в Україні: Львів на рівному місці втратив 54 млн

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Шановна громада міста Лева та депутати ЛМР! Як це розуміти!?

Як представник спортивної громадськості в складі Міжвідомчої комісії при Мінмолодьспорту щодо субвенцій на будівництво/реконструкцію палаців спорту звертаю Вашу увагу, що умови одержання субвенцій були визначені Постановою КМУ відразу, Постановою якою і був заданий старт цього проекту!

Тому надзвичайно дивує маніпуляція щодо того, що Мінмолодьспорту чи Міжвідомча комісія висунула додаткові вимоги ...

Чомусь я чітко пам’ятаю своє питання до представника ЛМР на Комісії щодо здатності з таким колосальним бюджетом все-таки забезпечити ті мінімальні вимоги, які ставляться КМУ до палаців спорту ...

Відповідь була, що ЛМР все відомо ... і все враховано. А наразі для громади запускається інформація, що вимоги було для ЛМР новиною ?)

Склад Комісії відомий ... можете запитати у кожного члена Комісії ...

В результаті, Мінмолодьспорту не відбирає у Львова чи ЛМР 54 000 000 грн., а ви самі їх втратили/не спромоглися взяти ... (це наслідки дії Закону)і при цьому не дали змогу направити ці кошти на інші палаци спорту, внаслідок спорт втратив на рівному місці 54 мільйони !!!

Чи не так, Микола Даневич, Голова Міжвідомчої комісії?

P.S. Мер і депутати ЛМР, а тепер поясніть, чому ви не спромоглися за цілих 8 місяців взяти те, що держава вже виділила?

Я б пропонував ці 54 мільйони не додати Львову за іншими програмами, як механізм відповідальності за таке халатно відношення до коштів спорту в умовах їх недостатності в сфері спорту!

Палаци спорту в Україні: Львів на рівному місці втратив 54 млн
Палаци спорту в Україні: Львів на рівному місці втратив 54 млн
Палаци спорту в Україні: Львів на рівному місці втратив 54 млн

Недопустимо так відноситися до коштів на такі соціально значущі проекти!

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Автор
Юрий ЮрченкоЮрий Юрченко
Место
УкраинаЛьвов
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