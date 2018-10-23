Оторвало ногу: российские фаны угодили в кровавое месиво в Риме перед матчем ЛЧ - фото и видео 18+

Десять болельщиков ЦСКА получили серьезные травмы во время спуска по эскалатору в Риме. Фанаты российского клуба прибыли на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против Ромы.

Во время спуска эскалатор "сошел с ума" и очень резко ускорился. Ступени крутились с бешеной скоростью и "засасывали" людей. Болельщики, которые там находились, падали на бетонный пол. Одному из пострадавших оторвало ногу, сообщает телеграм-канал ЭкСпорт.

La Repubblica

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Tgcom24

Tgcom24

Tgcom24

Tgcom24

Как позже сообщил телеграм-канал Mash, количество пострадавших возросло до 30 человек.

По мнению La Repubblica, эскалатор вышел из стоя из-за того, что на него одновременно запрыгнула толпа фанатов.

По последним данным, из 30 пострадавших 7 находятся в тяжелом состоянии, 5 имеют повреждения средней тяжести, сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты устроили драку во время взвешивания Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора.