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Оторвало ногу: российские фаны угодили в кровавое месиво в Риме перед матчем ЛЧ - фото и видео 18+

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Десять болельщиков ЦСКА получили серьезные травмы во время спуска по эскалатору в Риме. Фанаты российского клуба прибыли на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против Ромы.

Во время спуска эскалатор "сошел с ума" и очень резко ускорился. Ступени крутились с бешеной скоростью и "засасывали" людей. Болельщики, которые там находились, падали на бетонный пол. Одному из пострадавших оторвало ногу, сообщает телеграм-канал ЭкСпорт.

Оторвало ногу: российские фаны угодили в кровавое месиво в Риме

La Repubblica

Оторвало ногу: российские фаны угодили в кровавое месиво в Риме

360tv

Оторвало ногу: российские фаны угодили в кровавое месиво в Риме

Tgcom24

Оторвало ногу: российские фаны угодили в кровавое месиво в Риме

Tgcom24

Оторвало ногу: российские фаны угодили в кровавое месиво в Риме

Tgcom24

Оторвало ногу: российские фаны угодили в кровавое месиво в Риме

Tgcom24

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Оторвало ногу: российские фаны угодили в кровавое месиво в Риме

Как позже сообщил телеграм-канал Mash, количество пострадавших возросло до 30 человек.

Оторвало ногу: российские фаны угодили в кровавое месиво в Риме

По мнению La Repubblica, эскалатор вышел из стоя из-за того, что на него одновременно запрыгнула толпа фанатов.

Оторвало ногу: российские фаны угодили в кровавое месиво в Риме

По последним данным, из 30 пострадавших 7 находятся в тяжелом состоянии, 5 имеют повреждения средней тяжести, сообщает телеграм-канал Mash.

Оторвало ногу: российские фаны угодили в кровавое месиво в Риме

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты устроили драку во время взвешивания Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора.

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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
По сравнению с хохлами говно воняет меньше.
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Смотрю -- чубатые так обрадовались ! Любят анекдот про соседскую корову . По фоткам могу сказать -- это редкий дефект эскалатора -- аварийный режим называется САМОХОД . Опаснейший режим , чреват жертвами (в Москве ст. Авиамоторная , в Баку -- ст . "Бакы Совети") .Самоход возможен -- при неисправных рабочих тормозах , неработающем или отсутствующем аварийном тормозе , или при срезании зубьев зубчатой муфты . ( У нас был на Петроградской в 2005 году . ) Запрыгнуть "толпой" на эскалатор невозможно -- ширина ступени = 1 метр , т.е. запрыгивать возможно только по 2 человека на ступень , что абсолютно нормальная нагрузка . Так что все причины следует искать в машинном зале -- капут дежурному машинисту и мастеру станции .
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
всего два мокшанских клоуна заинтересовались темой приключений своих ордынских земляков и ни одного на чечено-ингушском вопросе, зато все опарыши на блогах по украинским проблемам, Донбасса. У троллей узкая специализация...интересно, у Пригожина отдел по Китаю есть?
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