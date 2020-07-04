Отец Хабиба умер от коронавируса: итоги спорта 3 июля
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова умер от коронавируса, а Усик может покинуть украинскую промоутерскую компанию.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 3 июля.
Кроме того, футбольный агент заявил, что "Динамо" – это банда раскормленных мажоров и "Ливерпуль" разгромно проиграл "Манчестер Сити" в первом матче после чемпионства.
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