Отец Хабиба умер от коронавируса: итоги спорта 3 июля

Максим Богданов Спорт 09:15, 4.07.2020 Обновлено: 09:19, 4.07.2020

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова умер от коронавируса, а Усик может покинуть украинскую промоутерскую компанию.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 3 июля.

Кроме того, футбольный агент заявил, что "Динамо" – это банда раскормленных мажоров и "Ливерпуль" разгромно проиграл "Манчестер Сити" в первом матче после чемпионства.

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