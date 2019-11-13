Отбор Евробаскета-2021: кто покажет стартовые матчи украинок

Женская сборная Украины по баскетболу в четверг, 14 ноября, стартует в отборе на чемпионат Европы 2021 года.

Первыми соперниками команды Срджана Радуловича станут представительницы Бельгии, которые примут "желто-синих" в Шарлеруа. А уже в воскресенье, 17 ноября, украинские девушки проведут домашнюю встречу в Харькове с Португалией.

центровая сборной Украины Ольга Яцковец ФБУ

Оба матча в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале XSPORT. Игра Бельгия – Украина начнется в 21:30, а поединок Украина – Португалия запланирован на 18:00.

Отметим, что кроме сборных Украины, Португалии и Бельгии в отборочной группе также выступит команда из Финляндии. В финальную часть турнира выходят девять победителей групп и пять сборных, которые станут лучшими среди тех, кто займет вторые места. Евробаскет-2021 состоится во Франции и Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по баскетболу назвала окончательный состав на старт отбора к чемпионату Европы 2021 года.

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