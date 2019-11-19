Месть Германии и разгром от России: результаты отбора Евро-2020 19 ноября

Во вторник, 19 ноября, состоялись заключительные матчи квалификации на чемпионат Европы по футболу-2020. Поединки последнего тура прошли в группах С, Е, G и I.

Сборная России после провальной встречи с Бельгией, устроила фирменный разгром Сан-Марино.

Кроме того, Германия пропустила первой от Северной Ирландии, после чего отгрузила оппонентам 6 голов подряд, а Нидерланды легко расправились с Эстонией.

Результаты 18 ноября.

Группа С

Нидерланды – Эстония 5:0 (2:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 6 Вейналдум, 2:0 – 18 Аке, 3:0 – 66 Вейналдум, 4:0 – 78 Вейналдум, 5:0 – 87 Боадю.

Нидерланды – Силлессен, Аке, ван Анхолт, де Лигт, Проппер, де Йонг (Стротман, 75), Стенгс, Вейналдум, Промес, де Йонг (Вегорст, 63), Депай (Боадю, 46).

Эстония – Лепметс, Метс, Тамм, Тенисте (Баранов, 61), Калласте, Васильев, Айнсалу, Антонов, Оямаа (Кяйт, 83), Сорга, Зенев (Лийвак, 76).

Германия – Северная Ирландия 6:1 (2:1, 4:0)

Голы: 0:1 – 7 Смит, 1:1 – 19 Гнабри, 2:1 – 43 Горетцка, 3:1 – 47 Гнабри, 4:1 – 60 Гнабри, 5:1 – 73 Горетцка, 6:1 – 90 Брандт.

Германия – тер Стеген, Киммих, Клостерманн (Штарк, 65), Та, Хектор, Горетцка (Сердар, 73), Кроос, Гнабри (Амири, 81), Гюндоган, Брандт, Джан.

Северная Ирландия – Пикок-Фаррелл, Смит, Флэнаган, Кэткарт, Макнейр (Бойс, 77), Дэвис, Сэвилл, Фергюсон, Эванс (Маклафлин, 65), Томпсон, Мадженнис (Лэйвери, 83).

Группа G

Польша – Словения 3:2 (1:1, 2:1)

Голы: 1:0 – 3 Шиманьски, 1:1 – 14 Матавж, 2:1 – 54 Левандовски, 2:2 – 61 Иличич, 3:2 – 81 Гуральски.

Польша – Шченсны, Глик (Енджейчик, 7), Пишчек (Кендзера, 45), Беднарек, Реца, Гуральски, Крыховяк, Зелиньски, Шиманьски (Юзвяк, 86), Гросицки, Левандовски.

Словения – Облак, Блажич, Мевля, Стоянович, Балковец, Куртич, Крхин, Бийол (Зайц, 72), Вербич (Реп, 86), Иличич, Матавж (Вучкич, 89).

Предупреждения: Куртич (2), Реца (32), Крыховяк (70), Кендзера (85).

Удаление: Куртич (86).

Латвия – Австрия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 65 Ошс.

Латвия – Штейнбор, Ошс, Максименко, Дубра, Юрковскис, Камеш, Грязнов (Черномордый, 90), Улдрикис (Гутковский, 70), Федоров, Савальниекс, Икауниекс (Тарасов, 89).

Австрия – Перван, Пош, Драгович, Вебер, Триммель, Шауб, Гриллич, Ильзанкер (Ранфтль, 77), Гойгингер (Хинтерзеер, 69), Грегорич, Баумгартлингер (Онисиво, 46).

Предупреждения: Икауниекс (25), Ильзанкер (55), Штейнбор (72).

Северная Македония – Израиль 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 45 Николов.

Северная Македония – Димитриевски, Ристевски, Ристовски, Велкоски (Зайков, 72), Муслиу, Барди, Костадинов, Элмаз, Николов, Стояновски (Несторовски, 61), Пандев (Аврамовски, 79).

Израиль – Харуш, Менахем, Даса (Дгани, 41), Тиби, Натхо, Глазер, Саба (Вейсман, 68), Эльмкис (Хазиза, 59), Захави, Битон, Даббур.

Предупреждения: Барди (29), Глазер (35), Саба (35), Николов (60), Менахем (82), Даббур (88).

Группа E

Словакия – Азербайджан 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 19 Боженик, 2:0 – 86 Гамшик.

Словакия – Дубравка, Шкриньяр, Ганцко, Дьомбер, Пекарик, Куцка (Дуда, 85), Лоботка, Беро, Гамшик, Гараслин (Дюриш, 71), Боженик (Мраз, 77).

Азербайджан – Балаев, Мустафазаде, Гусейнов, Гусейнов, Кривоцюк (Халилзаде, 73), Гусейнов (Дадашов, 79), Гараев, Искендерли, Паскуаль (Джамалов, 46), Рахимов, Шейдаев.

Предупреждения: Паскуаль (45), Гусейнов (45), Гараслин (62), Шкриньяр (82), Халилзаде (88).

Уэльс – Венгрия 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 15 Рэмзи, 2:0 – 47 Рэмзи.

Уэльс – Хеннесси, Локьер, Мифем, Дэвис, Робертс, Рэмзи, Моррелл (Ампаду, 50), Аллен, Джеймс, Бэйл (Уилсон, 88), Мур.

Венгрия – Гулачи, Барат, Надь, Ланг, Ловренчич, Надь (Ковач, 60), Собослаи, Шаллаи (Холендер, 83), Паткаи, Джуджак (Варга, 72), Салаи.

Предупреждения: Паткаи (66), Ковач (71), Локьер (72), Джеймс (88).

Группа I

Сан-Марино – Россия 0:5 (0:2, 0:3)

Голы: 0:1 – 3 Кузяев, 0:2 – 19 Петров, 0:3 – 49 Миранчук, 0:4 – 56 Ионов, 0:5 – 78 Комличенко.

Сан-Марино – Симончини, Симончини, Витайоли, Палацци, Чензони, Д`Аддарио (Томассини, 64), Лунадеи, Джарди, Гасперони (Баттистини, 46), Бернарди (Хирш, 61), Берарди.

Россия – Шунин, Кудряшов, Джикия, Петров, Беляев, Кузяев, Миранчук (Комличенко, 65), Бакаев, Оздоев (Зобнин, 59), Ионов (Головин, 59), Дзюба.

Предупреждения: Симончини (33), Чензони (45), Оздоев (53), Палацци (53), Хирш (90).

Шотландия – Казахстан 3:1 (0:1, 3:0)

Голы: 0:1 – 34 Зайнутдинов, 1:1 – 48 Макгинн, 2:1 – 64 Нейсмит, 3:1 – 90 Макгинн.

Шотландия – Маршалл, Палмер, Маккенна, Галлахер, Тэйлор, Форрест, Макгрегор, Макгинн (Армстронг, 90), Джек, Кристи (Флек, 83), Нейсмит (Берк, 78).

Казахстан – Непогодов, Суюмбаев, Марочкин, Малый, Абикен, Зайнутдинов, Логвиненко, Исламхан (Федин, 75), Перцух (Куат, 74), Шомко, Щеткин (Аймбетов, 83).

Предупреждения: Исламхан (22), Абикен (43), Галлахер (66), Марочкин (67), Куат (81).

Бельгия – Кипр 6:1 (4:1, 2:0)

Голы:0:1 – 14 Иоанну, 1:1 – 16 Бентеке, 2:1 – 35 де Брюйне, 3:1 – 41 де Брюйне, 4:1 – 44 Феррейра Карраско, 5:1 – 51, автогол Христофору, 6:1 – 67 Бентеке.

Бельгия – Миньоле, Коббаут, Денайер, Алдервейрелд, Феррейра Карраско, де Брюйне (Прат, 68), Ванакен, Азар, Тилеманс, Азар (Версхарен, 64), Бентеке (Ориги, 80).

Кипр – Михаил, Меркис, Уилер, Христофору, Кости (Папулис, 81), Артиматас, Кирьяку, Шполярич (Эфрем, 79), Кастанос, Иоанну (Кусулос, 67), Сотериу.

Предупреждение: Меркис (19).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины, скорее всего, попадает на команду Нидерландов в группе C, поединки которой состоятся в Амстердаме и Бухаресте.

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