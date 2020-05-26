Три года назад баскетбольный клуб МОБИ-Бровары представлял собой группу энтузиасток из любительской женской баскетбольной команды. Сегодня это перспективный клуб, который последовательно развивает детский и взрослый баскетбол и имеет амбициозные планы и перспективы выйти в Высшую лигу украинского баскетбола и надежно закрепиться там. Уже в нынешнем чемпионате женская команда МОБИ-Бровары рассчитывала на призовые места в чемпионате по баскетболу... Однако эпидемия коронавируса и карантин в Украине резко изменил планы амбициозных девушек. Как – нам рассказала основательница клуба Марина Рубайло.

Далее – от первого лица.

Марина Рубайло

О карантине

Сначала карантин полностью остановил работу клуба. Ведь введен он был, как говорится, "без объявления войны" - очень неожиданно и очень жестко. Спортивная деятельность, работа клуба подпадали под запрет едва ли не самыми первыми. Ведь в карантин было запрещено продолжать тренировочный процесс, проводить массовые мероприятия и соревнования, работать с детьми... Абсолютно все, что составляет само существование баскетбольного клуба, попало под запрет...

Пару недель мы не могли опомниться. Был такой ступор и шок, потому что мы не понимали, что будет дальше, что делать с тем, что не завершено... Но потом медленно начали приходить в себя и подстраиваться к новым реалиям в ожидании завершения ограничений.

О дистанционном воспитательном процессе

Уже через две недели после объявления карантина мы медленно начали переходить на режим онлайн. Подстраиваться к новой реальности точно так же, как вынуждены были подстраиваться все другие сферы, все украинцы.

С детскими командами мы начали работать дистанционно. Некоторые тренеры проводили занятия через платформу Zoom. Некоторые – составляли и передавали воспитанникам планы комплексов, которые дети должны были выполнить. А родители потом присылали тренерам видеоотчеты о выполнении. И знаете, дети не филонили. Понимали, что рано или поздно придется с тренером встретиться (смеется). Поэтому отнеслись к онлайн-тренировкам ответственно.

О Чемпионате Украины по баскетболу

Если говорить о Чемпионате – мы до сих пор от досрочного завершения Высшей лиги в шоке. По нашему мнению его надо было или доигрывать, или переносить. Наверное, оптимально было бы таки доиграть. А досрочное завершение очень сильно ударило по мотивации и по деятельности клубов и их коллективов... Но – завершили. Ничего не поделаешь. Значит, надо собраться – и идти дальше. Готовиться к новому сезону.

О сорванных планах и выходе из карантина

У нас подготовка была расписана, начиная с мая по 7 сентября. Конечно, из-за карантина все планы пришлось не то что менять, а просто отменять и переформатировать под те реалии, которые имеем.

Сейчас мы понемногу начинаем запускать индивидуальные занятия. Не только с детьми, но и со всеми игроками. Проводим пока индивидуальную подготовку. А с 1 июня ожидаем, что позволят групповые занятия. Все-таки баскетбол – это командный вид спорта.

Очень рассчитываем, что до июля карантин можно будет закончить. И что мы во втором месяце лета уже запустим полноценную работу. Есть несколько масштабных проектов. Очень хотелось бы, чтобы они все-таки воплотились в жизнь.

В частности, в конце июля мы планировали провести большой баскетбольный кемпинг в Карпатах. Там будут привлечены дети от 6 до 18 лет, а также игроки 18+. То есть это должна быть большая база индивидуальной подготовки баскетболистов.

Еще до карантина свое участие в кемпинге подтвердили команды, тренеры и индивидуальные игроки из Броваров, Киева, Черкасс, Харькова, Запорожья и Чернигова. Кроме того, в этот большой кемп мы приглашали тренеров из США. Они согласились и даже купили билеты. Сейчас ждем возобновления авиасообщения.

Словом, планировалась большая база подготовки в Украине. Очень надеемся, что это удастся сделать.

О поддержке спонсоров

Нам очень приятно, что наш партнер, наш спонсор – ТМ "Гавриловские цыплята" - несмотря на все остается с нами. Мы понимаем, что бизнес из-за карантина переживает не лучшие времена. Что объемы производства уменьшаются, продажи падают. Но "Гавриловские цыплята" не отказались от своих обязательств – и продолжают поддерживать клуб. Это приятно. И это – дополнительная мотивация для продолжения работы.

Мы с "Гавриловскими цыплятами" заключили договор, по которому они каждый месяц на официальный счет клуба перечисляют средства. Эту финансовую помощь мы уже тратим на нужды клуба. Или на закупку какого-то реквизита или на экипировку, или на проведение тренировок, финансирование соревнований... Последние статьи расходов из-за карантина стали временно неактуальны, поэтому эти несколько месяцев мы могли взяться за приведение в порядок тех вопросов, которые не успевали решить в бешеном ритме, пока шел сезон . Докупили реквизит, например.

Кроме того, карантин карантином, но жизнь продолжается. Планы на будущие соревнования остаются. По многим из них уже надо проплачивать взносы на следующий сезон. Это мы и делали. Плюс – договоры с игроками. Даже летние сборы начали планировать...

Так что при желании даже в карантине можно найти позитив. Вынужденная остановка и неизменная поддержка спонсоров позволили сделать то, на что всегда не хватало времени. Поэтому мы готовы к выходу из карантина – и к новым победам!

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