"Осажденная крепость": вице-президент ФФУ высказался о проблемах укринского футбола

Первый вице-президент Федерации футбола Украины Александр Бандурко выступил на Конгрессе организации в Киеве. Функционер в своей речь отметил необходимость перемен в деятельности ФФУ.

OBOZREVATEL приводит полный текст выступления Бандурко.

Уважаемые господа Александер Чеферин, Григорий Суркис, Зоран Лакович и Бйорн Вассала!

Уважаемые коллеги!

В преддверии предстоящей ротации руководства ФФУ я позволю себе к вам так обратиться, возможно, в последний раз после более двадцати лет в футболе и 17 лет непосредственно в федерации.

Сегодня в этом зале не просто делегаты очередного Конгресса. Это те, кто радовался и, уверен, поддерживал перемены, которые принесла Революция Достоинства. Те, кто ожидал, что они придут и в футбол. Прошло три года. К сожалению, не дождались.

Безграмотное управление, подхалимаж, лицемерие, шельмование и откровенное преследование инакомыслящих – краткий итог прошедших трех лет работы руководства ФФУ образца 2015 года.

За три года мы уже привыкли, как-то адаптировались к тому, что соблюдение правил и регламентов – это удел слабых, о чем красноречиво свидетельствуют споры с ФФУ в судах общей юрисдикции федераций футбола Тернопольской, Херсонской и Киевской областей. К этому списку также присоединилась Киевская городская федерация и ведет тяжбу Житомирская федерация. Видимо, мы впереди Европы всей по числу судебных исков по отношению к национальной футбольной ассоциации. Хотя это далеко не единственный европейский рекорд ФФУ.

Попирая уставы ФИФА и УЕФА, ФФУ успешно реализовывает принципы политической целесообразности. Вопреки статье 15 Устава ФИФА, этическому кодексу ФИФА, сегодня 35% членов Исполкома ФФУ имеют непосредственное отношение к национальному парламенту, государственным администрациям, включая президентскую.

В ответ мы слышим, что это было и раньше, что уже давно футбол и политика в Украине синонимы, как, вероятно, коррупция и воровство? Но мы забываем, что уставное требование о политической нейтральности появилось в уставе ФИФА только в 2016 году. А тем временем президент ФФУ – член Юридического комитета ФИФА!

Беззастенчиво, используя посулы, уговоры и давление, а в случае несогласия откровенно рейдерские формы захвата футбольной власти, на основе безусловного выполнения так называемого модельного устава региональной федерации, за последние полтора года в 15 областных федерациях заменены председатели и составы исполкомов. Но принесло ли это дивиденды футболу? Ответ очевиден. Нет, нет и еще раз нет.

Что характерно, мы сами позволили совершать такие действия по отношению к нашим коллегам, которые многие годы верой и правдой служили футболу. Мы промолчали, когда председателя Тернопольской областной федерации, в прошлом вице-президента ФФУ Мариновского не пустили на Конгресс. Мы молчали, когда беспардонно отстраняли руководителей федерации в Херсоне, когда блокировали конференции в Киеве и Одесской области.

Андрей Васильевич, возможно Вы и не замечаете, но под вашим руководством происходит раскол в украинском футболе, и я открыто об этом говорю с этой трибуны.

ФФУ превратилась в осажденную крепость – в прямом и переносном смысле этого слова. Наработанный годами имидж организации во многом утрачен. Стратегии ФФУ, планы Маршалла, вертикали сборных в большинстве своем остались в презентациях на плазмах этого перестроенного зала с красивыми декорациями. А результаты национальной сборной после реорганизации ее тренерского штаба – лишь грустное подтверждение сказанному.

Все мы знаем, что мелочей в футболе не бывает. Тем более их не должно быть при подготовке в стране такого планетарного праздника футбола, как финал Лиги чемпионов. Нежелание ФФУ привлечь к этому проекту менеджеров-профессионалов, имеющих опыт проведения финальной части Евро-2012, привело к тому, что УЕФА вынужден был даже напомнить национальной футбольной ассоциации о принципах обращения с главным трофеем турнира! Что говорит о низком профессиональном уровне ваших советников.

Футбол обязательно будет развиваться независимо от имен его руководителей. В него будут играть, им будут восхищаться и болеть. При этом все мы должны бережно относиться к нашей истории и к людям, ее писавшим.

Президенту УЕФА Александеру Чеферину принадлежат слова, которые как нельзя кстати подходят к нынешней ситуации – не молчите, не бойтесь говорить правду. Молчание вредит футболу.

Уважаемые коллеги!

В этом прекрасном Доме футбола, построенном для нас и грядущих поколений футбольных функционеров, не должно быть места тем людям, кто приходит зарабатывать на имидже футбола и его славе. И это зависит от всех нас.

Благодарю за внимание!