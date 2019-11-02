Украинский футболист спас московский клуб в чемпионате России

Экс-футболист донецкого "Шахтера" Иван Ордец, который этим летом перешел в "Динамо" (Москва), забил решающий гол в 15-м туре чемпионата России.

Украинский защитник вышел в стартовом составе матча против "Ахмата" и на 93-й минуте принес ничью свое команде.

Это первый гол 27-летнего Ордеца в пяти матчах за столичный клуб.

18 августа Ордец неудачно дебютировал за московское "Динамо". 27-летний украинец впервые за 6 туров вышел в составе своего нового клуба. Иван вышел на замену на 64-й минуте игры с "Локомотивом", а на 82-й из-за его ошибки Миранчук забил победный гол.

Ранее Иван рассказал о "братской дружбе" украинцев и россиян и пропаганде в украинских СМИ.

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