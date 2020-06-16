Определился чемпион Германии по футболу

"Бавария" победила "Вердер" в матче 32-го тура первенства Германии по футболу (1:0), в тридцатый раз в истории и восьмой раз подряд завоевав чемпионство в Бундеслиги.

Первый титул мюнхенцы добыли в 1932-м, десятый – в 1987-м (после трех подряд), двадцатый – в 2006-м, а на новую десятку понадобилось всего 14 сезонов. За это время "Бавария" по разу опускалась на четвертое (2007-й) и третье (2011-й) места и дважды (2009-й, 2012-й) была второй.

Мюнхенcкий клуб выиграл 29-й из 57 розыгрышей Бундеслиги (основана в 1963-м). Больше, чем все остальные клубы вместе взятые – у них осталось 28 титулов в сумме.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Манчестер Сити" ведет переговоры с мюнхенской "Баварией" по поводу покупки Люки Эрнандеса - левого защитника, на позиции которого выступает Александр Зинченко.