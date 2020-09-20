ОМОНовца из Беларуси, ставшего мемом, бросила жена-чемпионка: итоги спорта 19 сентября
Белорусского ОМОНовца, избившего протестующего и ставшего мемом, бросила жена-чемпионка по фитнес-бикини, а знаменитый украинский боксер показал в Instagram, чей Крым.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 19 сентября.
Кроме того, украинская теннисистка Марта Костюк попала в неловкую ситуацию, засветив интимные фото в телефоне. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Белорусского ОМОНовца, избившего протестующего и ставшего мемом, бросила жена-чемпионка
Костюк попала в неловкую ситуацию, засветив интимные фото в телефоне
Знаменитый украинский боксер показал в Instagram, чей Крым
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