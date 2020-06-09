Олимпийский чемпион Кожевников: Ефремов относится к простым людям, как настоящая свинья

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников призвал жестоко наказать актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП 8 июня в Москве.

Легендарный спортсмен назвал артиста, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, безразличным к окружающим.

Александр Кожевников ФК "Спартак"

"С этим человеком нужно поступать жестко. Все знают о выходках Михаила. И я не говорю о каких-то политических темах. Он давно шел к этому, это ожидаемо. Я не раз видел, в каком состоянии он находился на банкетах в театре. Ефремов – потенциальный преступник, которому наср*ть на все, как и его друзьям. Ефремов относится к простым людям, как настоящая свинья. Нужно что-то менять", – цитирует Кожевникова "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате аварии, которую спровоцировал Михаил Ефремов, погиб 57-летний Сергей Захаров. Актер был задержан, однако позже отпущен под подписку о невыезде.

9 июня Ефремов был доставлен на допрос. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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