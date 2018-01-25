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"Виталик, пошел ты!" Ефремов красиво разделался с Мутко из-за Олимпиады-2018

5.1тЧитать новость на украинском

Известный российский актер и ярый противник режима Владимира Путина Михаил Ефремов жестко высказался о бывшем министре спорта страны Виталия Мутко. Звезда кино отметил, что из-за отстранения России от Олимпиады-2018 чиновник заслуживает самых нелестных слов.

"Если я встречу на улице Мутко, есть варианты. В лучшем случае, просто пройду мимо. Но есть и худший – в худшем я скажу ему: "Виталик! А пошел ты в ж*пу!" – сказал Ефремов в комментарии "Советский спорт".

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Отметим, что Виталий Мутко был вынужден покинуть пост министра спорта России после того, как был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом.

Как сообщал "Обозреватель", в России возник скандал из-за трусливого поступка Мутко.

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Темы
Олимпиада-2018допинговый скандал
Персоны
Михаил ЕфремовВиталий Мутко
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