Украинский чемпион Олимпиады-2018 сделал откровенное заявление: спортивные итоги 22 марта

Чемпион Олимпийских игр 2018 года Александр Абраменко сделал откровенное заявление о будущем, а ФИФА устроила шмон в сборной России. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости четверга, 22 марта.

Кроме того, российские хоккеистки устроили жестокий махач во время матча. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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