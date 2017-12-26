"Шизоиды": в сети высмеяли пикет россиян из-за Олимпиады-2018

Двое российских болельщиков вышли с плакатами к зданию Олимпийского комитета России, осуждая поездку спортсменов на Игры-2018 в Пхенчхан. Фанаты выступили против выступления атлетов из РФ под нейтральным флагом.

"Позор спортсменам под белым флагом! Слава и честь иным; в будущем великой страны!" – гласит надпись на одном из плакатов, передает "Спорт-Экспресс".

Отметим, что читатели сайта выступили с критикой проведения подобной акции. "Позор – пришедшим!", "Ну и стадо", "Уже только по шапке-ушанке с кокардой можно сделать выводы, что это за человеки", "Тут же обычные квасные патриоты, которые собственно на спорт чихать хотели", "Шизоиды. Лучше бы протестовали против того, что "великая страна" платит своим пенсионерам нищенские 150 евро в месяц", – пишут в комментариях.

Как сообщал "Обозреватель", президент России Владимир Путин вопреки мнению большинства граждан РФ разрешил спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

Напомним, сборная России была отстранена от Игр в Пхенчхане из-за допингового скандала. В Южной Корее под нейтральным флагом смогут выступить лишь те атлеты, которые не подозреваются в употреблении запрещенных веществ.