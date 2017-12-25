Русские мотивы: МОК поиздевался над Россией унизительным требованием

Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул жесткие требования к сборной России по бобслею накануне Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Спортсменов из РФ обязали изменить цвет формы и самого инвентаря.

"У МОК к нашему варианту формы возникли некоторые замечания. Так, в наших завитушках на комбинезонах спортсменов международные чиновники разглядели русские мотивы. Также нас попросили, чтобы цвет бобов не был таким красным, как на российском флаге. Поэтому мы сделаем их немного бордовыми", – сообщил ТАСС Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

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Отметим, что ранее МОК запретил России использовать национальную символику на Олимпийских играх 2018 года.

Как сообщал "Обозреватель", российский шоумен Николай Фоменко резко высказался о россиянах, которые призвали к бойкоту Игр в Пхенчхане.