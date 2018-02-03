Олимпийская сборная Украины завесила сине-желтыми флагами дом в Пхенчхане: яркие фото

Украинские олимпийцы сделали гостиницу в Пхенчхане сине-желтой. Наши спортсмены вывесили национальные флаги на балконах номеров, где они проживают.

НОК Украины Олимпийская сборная Украины

НОК Украины Олимпийская сборная Украины

НОК Украины Олимпийская сборная Украины

Отметим, что накануне в Южную Корею, где 9 февраля стартуют XXIII Зимние Олимпийские игры, прибыли сборные Украины по биатлону и лыжным гонкам.

НОК Украины Олимпийская сборная Украины

НОК Украины Олимпийская сборная Украины

НОК Украины Олимпийская сборная Украины

НОК Украины Олимпийская сборная Украины

НОК Украины Олимпийская сборная Украины

Напомним, что заявка сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2018 выглядит следующим образом:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Артем Тищенко.

Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец.

Как сообщал ранее "Обозреватель" сборная Украины представила форму на Олимпиаду-2018, вызвав восторг в сети.