УкрEngРус
ЭкономикаШоу

Олимпийская сборная Украины завесила сине-желтыми флагами дом в Пхенчхане: яркие фото

3.5тЧитать новость на украинском

Украинские олимпийцы сделали гостиницу в Пхенчхане сине-желтой. Наши спортсмены вывесили национальные флаги на балконах номеров, где они проживают.

НОК Украины

Олимпийская сборная Украины

НОК Украины

Олимпийская сборная Украины

НОК Украины

Олимпийская сборная Украины

Отметим, что накануне в Южную Корею, где 9 февраля стартуют XXIII Зимние Олимпийские игры, прибыли сборные Украины по биатлону и лыжным гонкам.

НОК Украины

Олимпийская сборная Украины

НОК Украины

Олимпийская сборная Украины

НОК Украины

Олимпийская сборная Украины

НОК Украины

Олимпийская сборная Украины

НОК Украины

Олимпийская сборная Украины

Новости
Болеем за Украину! Биатлон на Олимпиаде-2018: расписание гонок

Напомним, что заявка сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2018 выглядит следующим образом:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Артем Тищенко.

Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец.

Как сообщал ранее "Обозреватель" сборная Украины представила форму на Олимпиаду-2018, вызвав восторг в сети.

Читайте все новости по теме "Олимпиада-2018" на Обозревателе.

Тема
Олимпиада-2018
Место
Южная КореяПхенчхан
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости