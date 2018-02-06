Олимпиада-2018: девушка при -16 устроила голую акцию протеста: опубликованы фото

Активистка организации РЕТА (Люди за этичное обращение с животными) устроила акцию протеста в олимпийском Пхенчхане. В 16 градусов мороза девушка разделась до нижнего белья и протестовала с лозунгом "Чемпионы не носят мех", сообщает "Сегодня".

Активистка призвала спортсменов отказаться от меховых изделий.

"С таким количеством альтернатив, нет никаких оправданий тем, кто носит мех. Да мне сейчас холодно, но это ничто по сравнению с тем, что животные переживают на меховых фермах, – сказала девушка. – Мы просим всех здесь отказаться от одежды из меха".

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