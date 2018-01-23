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Олимпиада-2018: "непрерывный и нескончаемый позор" России вызвал агонию у болельщиков

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Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не пустить даже под нейтральным флагом целый ряд российских топ-спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане вызвало бурю возмущений на профильных форумах в интернете.

Российские фанаты возмущаются своими чиновниками, которые допустили такую ситуацию.

"Какой то непрерывный и нескончаемый позор... В любой другой стране отставки бы исчислялись десятками. Возможно даже и не только отставки, а и уголовные дела. В России тишина и покой. Никто не уволен. Никто не наказан. Неужели не очевидно, что это реальная катастрофа? И увы, не только в спорте..." - пишет один из фанатов.

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Отметим, что главной потерей россиян на сегодняшний день является шестикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Виктор Ан.

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Тема
Олимпиада-2018
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