Олимпиада-2018: "непрерывный и нескончаемый позор" России вызвал агонию у болельщиков

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не пустить даже под нейтральным флагом целый ряд российских топ-спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане вызвало бурю возмущений на профильных форумах в интернете.

Российские фанаты возмущаются своими чиновниками, которые допустили такую ситуацию.

"Какой то непрерывный и нескончаемый позор... В любой другой стране отставки бы исчислялись десятками. Возможно даже и не только отставки, а и уголовные дела. В России тишина и покой. Никто не уволен. Никто не наказан. Неужели не очевидно, что это реальная катастрофа? И увы, не только в спорте..." - пишет один из фанатов.

Отметим, что главной потерей россиян на сегодняшний день является шестикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Виктор Ан.