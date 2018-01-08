Олимпиада-2018: над Южной Кореей нависла серьезная угроза

Над Олимпийскими играми-2018, которые с 9 по 25 февраля пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан, нависла реальная угроза. Организаторов Олимпиады предупредили о серьезной опасности кибератак.

Хакеры уже пытались украсть секретные данные участников и организаторов зимних Игр. Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на заявление разработчика антивирусной продукции McAfee. Отмечается, что кибератаки могут повториться во время проведения соревнований в Южной Корее.

Среди подвергшихся хакерской атаке организаций — те, которые занимались подготовкой инфраструктуры к Играм. "Похоже, что атака хакеров затронула большое число адресатов",— рассказали в McAfee. Компания уточнила, что зараженные письма содержали текст на корейском языке и были отправлены с расположенных в Сингапуре IP-адресов.

В McAfee добавили, что хакеры выдавали себя за представителей Южнокорейского центра по противодействию терроризму, который на момент рассылки сообщений проводил учения. Злоумышленники также использовали стеганографию, позволяющую скрыть вредоносное ПО в текстах и изображениях.

Накануне "Обозреватель" сообщал, что МОК принял важное решение для России по Олимпиаде-2018.