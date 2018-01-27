МОК поставил на место россиян, возмущенных недопуском к Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не собирается комментировать отдельные случаи недопуска российских спортсменов к Играм-2018 в Пхенчхане.

"Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи. Уже был опубликован релиз, который объясняет, как процесс работает и как проходил выбор для пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены на приглашение на Олимпиаду. Нам нечего добавить к нашему заявлению", – заявили в пресс-службе МОК.

Напомним, что ранее лидеры сборной РФ Антон Шипулин (биатлон) и Виктор Ан (конькобежный спорт) написали открытое письмо в МОК, с требованием объяснить их "бан" на Олимпиаде-2018.

Накануне "Обозреватель" сообщал, что для россиян ввели строгие правила поведения на Играх в Южной Корее.