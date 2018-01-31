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Инцидент с российским флагом заставил забеспокоиться оргкомитет Олимпиады: фотофакт

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Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года обеспокоен появлением российского флага на экипировке хоккеистов команды "Олимпийских атлетов из России". Об этом сообщает RT.

"Мы обеспокоены этим, и в настоящий момент команда сайта обновляет информацию по Олимпийским играм в Пхенчхане. Мы ожидаем, что вопрос будет урегулирован в ближайшие несколько часов или в течение дня", — заявили в пресс-службе.

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Ранее на сайте Игр появились фотографии российских хоккеистов, на форме которых можно было увидеть триколор. В частности, символ присутствовал на экипировке Александра Барабанова, Игоря Шестеркина, Сергея Калинина, Ильи Сорокина и Вячеслава Войнова.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Путин придумал, как "заткнуть рот" отстраненным спортсменам, вызвав ярость у болельщиков.

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Тема
Олимпиада-2018
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