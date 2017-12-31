"Безумный удод": россияне впали в ступор от издевательского поздравления главы ОКР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, подводя итоги заявил, что уходящий год для российского спорта были успешными.

"Считаю, что спорт существует для того, чтобы доставлять удовольствие болельщикам, прежде всего. И с этой точки зрения достижения наших ребят и девчонок очень хорошие. Некоторые ребята на фоне всех этих обвинений о допинге даже улучшают свои результат. Характер у наших спортсменов – твердый", – сказал Жуков в интервью агентству "Р-спорт".

Такое издевательское поздравление руководителя главного олимпийского органа РФ вызвало настоящий ступор у фанатом. В сети чиновника называют "удодом" и иронизируют, что он ошибся с докладами.

"Жуков перепутал доклады для Путина и для внутреннего употребления. Народу впарил доклад предназначенный для удовлетворения тщеславия ВВП", - отмечают комментаторы.

Напомним, что 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета принял решение не пустить сборную России на Олимпийские игры-2018.