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"Безумный удод": россияне впали в ступор от издевательского поздравления главы ОКР

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, подводя итоги заявил, что уходящий год для российского спорта были успешными.

"Считаю, что спорт существует для того, чтобы доставлять удовольствие болельщикам, прежде всего. И с этой точки зрения достижения наших ребят и девчонок очень хорошие. Некоторые ребята на фоне всех этих обвинений о допинге даже улучшают свои результат. Характер у наших спортсменов – твердый", – сказал Жуков в интервью агентству "Р-спорт".

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Такое издевательское поздравление руководителя главного олимпийского органа РФ вызвало настоящий ступор у фанатом. В сети чиновника называют "удодом" и иронизируют, что он ошибся с докладами.

"Жуков перепутал доклады для Путина и для внутреннего употребления. Народу впарил доклад предназначенный для удовлетворения тщеславия ВВП", - отмечают комментаторы.

Напомним, что 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета принял решение не пустить сборную России на Олимпийские игры-2018.

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Тема
Олимпиада-2018
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