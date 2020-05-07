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7 мая • обновлено в 20:36
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Официально: в Украине изменили условия карантина для спортсменов

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Кабинет министров Украины разрешил с 11 мая работу предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих проведение тренировок спортсменов команд национальных сборных Украины.

Сборная Украины по гребле

Сборная Украины по гребле

Федерация каноэ Украины

Как сообщает Интерфакс, согласно постановлению №343 от 4 мая, правительство разрешило деятельность предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видов спорта лиц с инвалидностью, спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов.

При этом условием ставится обеспечения лиц средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, пребывание в помещении не более одного человека на 10 кв. метров площади, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как будут проходить матчи в УПЛ после карантина.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
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