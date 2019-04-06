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"Ничего плохого не сделала": Кафельников призвал Россию отстать от Украины

"Ничего плохого не сделала": Кафельников призвал Россию отстать от Украины
Легендарный спортсмен обратился к своим гражданам
1.6тЧитать материал на украинском

Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников призвал соотечественников не вмешиваться в дела Украины.

"Друзья! Отстаньте от соседского государства! Прошу вас еще раз об этом. Украинцы ничего плохого нам не сделали. То, что сейчас там происходит, это сугубо их внутренние дела. Поймите же вы это наконец! Не давайте зомбоящику терроризировать ваш мозг", – написал двукратный российский чемпион турниров "Большого шлема" у себя в Twitter.

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''До*бался до Украины'': Кафельников смешал с грязью постпреда России

Ранее звезда российского тенниса красиво поставил на место соотечественницу в Twitter, рассказав "л*хам из России", чей на самом деле Донецк.

Не так давно OBOZREVATEL сообщал, что дочь Кафельникова попыталась зарезаться после передоза. О серьезных проблемах в семье Кафельниковых стало известно еще летом прошлого года. 18-летняя модель пропала "с радаров" своих близких, а затем была найдена в реанимации.

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Евгений Кафельников
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